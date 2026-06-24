İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlileri zorla yerinden eden İsrailli örgütler protesto edildi

[1/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[2/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[3/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı. İsrail polisi, bölgede güvenlik önlemi aldı.

[4/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı. İsrail polisi, bölgede güvenlik önlemi aldı.

[5/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[6/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[7/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[8/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[9/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[10/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[11/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[12/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

[13/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail polisi, göstericilere müdahalede bulundu.

[14/14] İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) Hareketi üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan “Davud Şehri” (City of David) yerleşim derneği önünde, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi politikalarını ve Silvan sakinlerine yönelik tahliye ile yerinden etme uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılan aktivistler, 'Silvan ile dayanışma', 'etnik temizliği durdurun' ve 'yerinden etmeyi durdurun' yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.