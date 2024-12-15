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Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.

Sinan Doruk, Erdem Yağmur  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı Fotoğraf: Erdem Yağmur/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar meydana gelen tünel 28 Ağustos'ta trafiğe kapatılarak 30 metrelik bölümde iyileştirme ve onarım kapsamında çalışmalar başlatılmıştı.

Tünelin Göksun istikametindeki tüpü, 7 Kasım'da trafiğe açılmıştı. Bakım çalışmaları nedeniyle trafik Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından veriliyordu.

Tünelde Kahramanmaraş istikametindeki çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak çift taraflı trafiğe açıldı.

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