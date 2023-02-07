Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Onikişubat ilçesindeki enkazda gerçekleştirilen arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de katıldı.
Kahramanmaraş
Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yıkılan 8 katlı Ezgi Sitesi'nde ses duyulması üzerine AFAD ve Azerbaycan kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Azerbaycan askeri birliklerinin destek verdiği çalışmalarda Azerbaycan'dan getirilen arama kurtarma köpekleri "Cuna" ve "Luna" da kullanıldı.
Yakınları enkaz altında olan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemeye devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.