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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Onikişubat ilçesindeki enkazda gerçekleştirilen arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de katıldı.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya   | 07.02.2023
Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Kahramanmaraş

Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yıkılan 8 katlı Ezgi Sitesi'nde ses duyulması üzerine AFAD ve Azerbaycan kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Azerbaycan askeri birliklerinin destek verdiği çalışmalarda Azerbaycan'dan getirilen arama kurtarma köpekleri "Cuna" ve "Luna" da kullanıldı. 

Yakınları enkaz altında olan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemeye devam etti.

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