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Enkaz altından çıkartılan kadının kocası da depremden 32 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından çıkartılan Sibel Şahin, aynı enkazda kurtarılmasını beklediği kocasına yaklaşık 32 saat sonra kavuştu.

Ergün Haktanıyan   | 07.02.2023
Enkaz altından çıkartılan kadının kocası da depremden 32 saat sonra kurtarıldı

Malatya

Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün engelli çocuğu ile kurtarılan Sibel Şahin, 2 evladı ve kocasının kurtarılması için de beklemeye başladı.

Yıkılan apartmanda AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sırasında Şahin, AA muhabirine depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.

Şahin, deprem anında kendisinin engelli çocuğunun, kocası Erdal Şahin'in de diğer iki erkek evladının yanına gittiğini anlattı. Daha sonra evlerinin yıkıldığını belirten Şahin, enkazın altında çok küçük bir yerde yaşama tutunmaya çalıştığını ifade etti.

Enkazdan kurtarıldıktan sonra eşinin ve iki oğlunun kurtarılması için beklediğini belirten Şahin, "İnşallah enkaz altından çıkartırlar ailemi, ne olur bize dua edin. Dualara ihtiyacım var. Eşim, çocuklarımın hepsi çıksın inşallah. Yalvarıyorum." diye konuştu.

Kocasının yaşadığı haberini alan Şahin, kendisinin enkazdan çıkarılmasını beklemeye başladı. Şahin'in eşi Erdal Şahin, depremden yaklaşık 32 saat sonra kurtarıldı.

Kocasının enkazdan çıkarılışını ağlayarak izleyen Şahin, "Allah'ım sana şükürler olsun." dedi.

Şahin, enkaz alanında iki çocuğunun da kurtarılması için bekleyişini sürdürüyor.


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