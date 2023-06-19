Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde aşırı yağış nedeniyle oluşan su taşkını, tarım arazilerine zarar verdi.
Kahramanmaraş
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşanan yağışların ardından kırsal Torlar Mahallesi'ndeki hububat ekili alan zarar gördü.
Andırın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 65 hektarlık buğday ekili alanın zarar gördüğünü bildirdi.
Su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.