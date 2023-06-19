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İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 45,89 olarak ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,89 olarak kaydedildi.

Hikmet Faruk Başer  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 45,89 olarak ölçüldü

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66'ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45,89'a düştü.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 26,05, Büyükçekmece'de yüzde 29,93, Darlık'ta yüzde 62,63, Elmalı'da yüzde 38,26, Istrancalar'da yüzde 27,04, Kazandere'de yüzde 2,53, Ömerli'de yüzde 77,08, Pabuçdere'de yüzde 3, Sazlıdere'de yüzde 29,73, Terkos'ta ise yüzde 38,5 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 398,62 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 197 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 399,88 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 494,76 milyon metreküp oldu.

- Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,19, 2014'te yüzde 26,36, 2015'te yüzde 88,86, 2016'da yüzde 74,45, 2017'de yüzde 79,15, 2018'de yüzde 82,22, 2019'da yüzde 82,1, 2020'de yüzde 64,78, 2021'de yüzde 74,81, 2022'de ise yüzde 76,49 olarak kaydedildi.

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