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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sinan Doruk  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş

Efsus Turan ve Dedebaba mahallelerinde yürütülen çalışma kapsamında, ekipler, kontrollü şekilde iş makineleriyle hasarlı binaları yıkarken, vatandaşların tozdan olumsuz etkilenmemesi adına enkaz alanları sürekli sulanıyor.

Yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları ise kamyonlarla alınarak, döküm sahalarına taşınıyor.

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