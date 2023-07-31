Dolar
26.96
Euro
29.73
Altın
1,958.36
ETH/USDT
1,867.10
BTC/USDT
29,400.00
BIST 100
7,184.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sıcaklıklar, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Macit, "Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Sıcaklıklar, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit,  AA'ya yaptığı açıklamada, son değerlendirmelere göre, hafta ortasından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığındaki artışın devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Özellikle güney kesimlerde 2-4 derece, iç kesimlerde ise 6-8 dereceye varan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı beklendiğini dile getiren Macit, "Hafta sonu dahil olmak üzere hava sıcaklığındaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde yaklaşık 4 ile 8 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

Macit, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde de 36-40 derece, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde de yer yer 40 dereceye kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığının Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında 40 derece ve doğusunda 34-35 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yaklaşık 40 derecenin üzerine ulaşacağını tahmin ediyoruz."

Üç büyükşehirdeki hava sıcaklığı

Üç büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de Macit, "Ankara'da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yaklaşık 40, İstanbul'da 34, İzmir'de 36, Antalya'da da 34 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Antalya'da yüksek nem olacağından hissedilen sıcaklık 42 dereceye kadar ulaşacak." dedi.

Yağışlara ilişkin de Macit, "Kuzey kesimlerde yer yer yerel gök gürültülü sağanaklar var. Bu yağışların şu an için çok kuvvetli olacağını beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Macit, vatandaşlara, hava sıcaklıklarına bağlı olumsuzluklar yaşanmaması için 11.00-16.00 saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıcaklıklar, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
TİKA’dan Bangladeş’te e-ticaretin geliştirilmesine destek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar kabul edilemez ve bunu kınıyoruz
Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Sıcaklıklar, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Sıcaklıklar, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek

KKTC'de orman yangını riskine karşı "kırmızı kod" alarmı verildi

Cezayir'de sıcaklıkların artması nedeniyle verilen alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi

Güney Ege ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Güney Ege ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Türkiye'de son 63 yılın en yağışlı ikinci haziran ayı yaşandı

Türkiye'de son 63 yılın en yağışlı ikinci haziran ayı yaşandı
Türkiye'de bu yıl haziran sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının altında kaldı

Türkiye'de bu yıl haziran sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının altında kaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet