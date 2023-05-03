Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem
Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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