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Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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