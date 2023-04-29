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Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Fırat Taşdemir  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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