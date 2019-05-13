Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.73
Dolar
5.99
BIST 100
88,533.40
Altın
1,288.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 13.05.2019
Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem

Bu laleyi koparmanın cezası 60 bin lira

Bu laleyi koparmanın cezası 60 bin lira
Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi

Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi