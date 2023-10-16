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İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar görülüyor.
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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 14.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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