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Gündem, Asrın felaketi

Çin'den gelen "Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma ekibi" Malatya'da aralıksız çalışıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da görev alan Çinli Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibi, Malatya'daki enkazlarda ara vermeden çalışıyor.

Hakan Burak Altunöz   | 11.02.2023
Çin'den gelen "Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma ekibi" Malatya'da aralıksız çalışıyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Merkezi başkent Pekin'de bulunan ve 2007 yılında faaliyetlerine başlayan ekip, deprem, tayfun, sel, çığ gibi doğal afetlerin yanı sıra orman yangınları ve büyük kazalarda faaliyet gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Türkiye'ye gelen yaklaşık 200 ekip üyesi, Malatya ve depremden etkilenen diğer illerde çalışmalarını sürdürüyor.

Beraberlerinde termal görüntüleme cihazı, radar yaşam dedektörleri gibi kurtarma ekipmanlarıyla enkazlarda görev alan ekip, 24 saat süreyle dönüşümlü olarak arama kurtarma çalışması yapıyor.

Enkazdan çıkan yaralı kadının bulunmasında görev aldılar

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına destek veren ekip, dün Niyazi Mısri Camisi civarında yıkılan 5 katlı binanın enkazından çıkarılan 40 yaşındaki Yasemin Soylu'nun kurtarılmasında da katkı sundu.

Ekip üyelerinin "yılan gözü" olarak bilinen kamera sistemiyle enkazda yaptığı çalışmayla, depremzede kadının tam yeri tespit edilerek kurtarılması sağlandı.

Kurtarma ekiplerinden teşekkür mektubu

Arama kurtarma çalışmalarında Türk meslektaşlarıyla iyi bir diyalog sağlayan Çinli ekip, depremzede kadının kurtarılması sonrasında takdir kazandı.

Çinli ekibe teşekkürlerini iletmek isteyen Türk arama kurtarma ekipleri, "10 Şubat'ta tespit ettiğimiz fakat yerini tam belirleyemediğimiz 40 yaşlarındaki kadının yerini belirlemeye yardımcı olmuş, sonrasında Sivas İtfaiyesi ve AFAD ekipleri canlı olarak çıkarmıştır. Çalışmalarından dolayı Anhur 4. gruba bütün milletimiz adına teşekkür ederiz." yazılı mektup verdi.

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