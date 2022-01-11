AFAD Kıbrıs açıklarındaki depremin ses kaydını paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depremin ses kaydını paylaştı.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6,4 büyüklüğündeki depremin AFAD Antalya Elmalı İstasyonu'nda kaydedilen ses kaydına yer verildi.
Deprem anındaki gürültü ve uğultu yaklaşık 5 saniyelik ses kaydına yansıdı.
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📢 DEPREMİN SESİ— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2022
11 Ocak'ta sabaha karşı Akdeniz'de (Kıbrıs'ın batısı) meydana gelen Mw 6.4 büyüklüğündeki depremin @IRIS_EPO tarafından AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedilmiş sesi
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