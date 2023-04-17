Kahramanmaraş ve Hatay'da gençlik şölenleri düzenlendi
Uluslararası Genç Derneği gönüllüleri ve sanatçı Yusuf Goncagül'den oluşan ekip, Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedeler için Gençlik Şöleni programları düzenledi.
Istanbul
Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklamaya göre, ekip Dulkadiroğlu Belediyesi Çadır Kenti'nde bulunan yaklaşık 250 çocukla buluştu.
Barış Manço'nun sevilen şarkılarıyla başlayan program, Yusuf Goncagül'ün "Bırakma Kendini" parçasıyla ve genç gönüllülerin pamuk şeker dağıtımıyla son buldu.
Kentte bir sonraki durak Saçaklızade Vakfının oluşturduğu çadır kent oldu. Uluslararası Genç Derneğinin ve gönüllülerinin katkılarıyla Saçaklızade Vakfının aşevinde 3 bin kişilik iftar dağıtım programı "Gönül Seferi, Gençlik Şölenleri" mottosuyla yapıldı.
İftar organizasyonunun ardından Gençlik Şöleni, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsünde bulunan Ede Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çadır kentteki 250 çocuğun ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak bulunan gençlerin katıldığı programda, birlikte grup ve geleneksel sokak oyunları oynandı.
Ekip, Hatay'da da Aktepe Çadır Kenti'nde 300'e yakın çocukla bir araya geldi. Daha sonra Yeni Hatay Stadyumu'nda bulunun 250 çadırın yer aldığı çadır kentte de şölen gerçekleştirildi.
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