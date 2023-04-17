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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nallıhan'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Harun Kutbe  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nallıhan'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı

Ankara

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Ankara milletvekili adayı olan Oktay, Nallıhan'da esnaf ziyaretinin ardından, Hükümet Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Oktay, "Cumhurbaşkanımıza 14 Mayıs akşamı balkon konuşmasını yaptırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

14 Mayıs seçimlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve meclis çoğunluğu açısından önemine işaret eden Fuat Oktay, "Nallıhan yeşilin ve bereketin memleketi. Dolayısıyla inşallah, bu bereketi 14 Mayıs'ta sandıklara da hep birlikte taşıyacağız. Sandıkları gümbür gümbür patlatacağız." diye konuştu.

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