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Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak etkili oluyor

Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tezcan Ekizler, Mehmet Akif Parlak, Müzahim Zahid Tüzün  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.

Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.

Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.

Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.

Şanlıurfa

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Malatya

Malatya'da sağanak etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde aralıklarla etkisi devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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