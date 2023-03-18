Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu
logo
Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te Nurdağı Geçici Yaşam Alanı'nda 154 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiğini duyurdu.

İsa Toprak  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." notuyla prefabrik evlere yerleşen depremzedelerin görüntülerini paylaştı.

Geçici Yaşam Alanı'nda 154 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiği bilgisinin verildiği görüntülerde, evlere yerleşen depremzedeler, memnuniyetlerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den yurt dışı seçmenlerin yoğun bulundukları bazı şehirlerde sandık kurulmasına ilişkin karar
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi
Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycanlı askerler anısına yapılan anıt açıldı
YSK oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi

Benzer haberler

Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi

Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi

Bakan Kurum: Bugün itibarıyla depremden etkilenen illerimizde 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara doğum günü sürprizi

Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı

Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı
Adıyaman'da tam donanımlı konteyner sayısı 823'e ulaştı

Adıyaman'da tam donanımlı konteyner sayısı 823'e ulaştı

Osmaniye'de depremden etkilenen kursiyerler afetzede çocuklar için oyuncak örüyor

Osmaniye'de depremden etkilenen kursiyerler afetzede çocuklar için oyuncak örüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet