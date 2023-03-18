Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te Nurdağı Geçici Yaşam Alanı'nda 154 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiğini duyurdu.
Ankara
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." notuyla prefabrik evlere yerleşen depremzedelerin görüntülerini paylaştı.
Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. pic.twitter.com/EpyH81yy2B— Murat KURUM (@murat_kurum) March 18, 2023
Geçici Yaşam Alanı'nda 154 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiği bilgisinin verildiği görüntülerde, evlere yerleşen depremzedeler, memnuniyetlerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.