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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Güneydoğu'da 5 ilde okullar tatil edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta okullar tatil edildi.

Ekrem Payan   | 06.02.2023
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Güneydoğu'da 5 ilde okullar tatil edildi

Diyarbakır

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremin etkisinin hissedildiği kentte, okullarda meydana gelen hasarın tespit edilmesi amacıyla 6-10 Şubat'ta eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Batman Valiliği, kent genelinde eğitim ve öğretime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlk ve ortaöğretim ile üniversitede eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği kent genelinde bugün okulların tatil edildiği ifade edildi.

Mardin

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, depremden dolayı tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek, kentte bugün okulların tatil edildiğini belirtti.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınıf öğretmeni Pelin Özen'in deprem esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Şırnak

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, Şırnak ve çevre illerde de hissedilen deprem sebebiyle bugün il genelinde okulların tatil edildiği belirtildi.

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