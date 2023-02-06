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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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SASA Polyester, tesislerinin depremden zarar görmediğini bildirdi

SASA Polyester, Adana Seyhan'da bulunan tesislerinin depremde önemli bir zarar görmediğini açıkladı.

Muhammed Said Tanıl   | 06.02.2023
SASA Polyester, tesislerinin depremden zarar görmediğini bildirdi

İstanbul

SASA Polyester'in duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, Adana Seyhan'da bulunan tesislerde önemli bir hasar meydana gelmediği ve üretime aynı şekilde devam edildiği bildirildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, "Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. SASA olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.

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