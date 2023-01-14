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Gündem

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Orhan Pehlül, Selim Sonkaya, Ayhan İşcen, Tunahan Akgün   | 14.01.2023
Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Gaziantep

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar yağışı özellikle Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Çağlayancerit ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tutuyor.

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesine yılın ilk karı düştü.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini kaybeden kar, kırsal kesimleri beyaza bürüdü.

Karayolları ekipleri D-300 kara yolunda tedbir alırken, belediye yetkilileri de ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekipleri hazır bekletti.

Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, sürücülere zor anlar yaşattı.

İl Özel İdare Müdürlüğü ve Çelikhan Belediyesi ekipleri, mahalle ve köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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