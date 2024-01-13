Kağıthane'de bir binanın çatısında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü
Kağıthane'de bir binanın çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de vinç yardımıyla yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın sırasında binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri bu kişilere ayakta müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, ardından 3 binada soğutma çalışması yapıldı.
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