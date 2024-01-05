Dolar
29.84
Euro
32.58
Altın
2,042.61
ETH/USDT
2,256.80
BTC/USDT
43,895.00
BIST 100
7,567.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-29 operasyonlarında Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşı olduğu 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.


Yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün hedeflendiğini aktaran Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. Ayrıca İstanbul merkezli 7 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 28 tabanca 6 AK-47 kalaşnikof, 1 utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi. 61 şüpheli yakalandı. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu kapandı
İstanbul'da salı günü kutup soğuklarıyla beraber kar yağışı bekleniyor
"Kuraklığın ekonomik krizler kadar etkili olduğu" uyarısı
İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi

Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi

Göçmen kaçakçılığına yönelik 20 ilde "Kalkan-5" operasyonları düzenlendi

Nusaybin'de, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Kafes-23 operasyonlarında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi

Kafes-23 operasyonlarında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi
Kafes-23 operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı

Kafes-23 operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet