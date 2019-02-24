İstanbul'da eğitime kar tatili

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle yarın kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu kararla yarın ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, "Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul yarın yağmurlu olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte cuma gecesi yağmur şeklinde başlayan ve kara dönen yağışlar, yarın da yağmur şeklinde devam edecek.

İstanbul'da yarın havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.