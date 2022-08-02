Dolar
17.96
Euro
18.36
Altın
1,778.12
ETH/USDT
1,591.60
BTC/USDT
22,905.00
BIST 100
2,669.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar uygun görülmedi.

Havva Dereağzı   | 02.08.2022
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Konya

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine müşteki avukatlarınca Şeker'in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçeleri, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kadir Şeker'in dosyası, Yargıtaya gönderilecek.

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumundan çıkmıştı.

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO'dan "Ukrayna'ya daha fazla destek" çağrısı
Avrupa havalimanları 'kaos'la boğuşurken İstanbul zirvedeki yerini perçinledi
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi
Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Anne kız aynı okulda pilotaj eğitimi alıyor

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

Çocuk yaşta başladığı kuyumculuk zanaatında özgün tasarımcı oldu

Çocuk yaşta başladığı kuyumculuk zanaatında özgün tasarımcı oldu
Gurbetçiler baba ocağı 'Kuluforniya'nın nüfusunu her yaz üçe katlıyor

Gurbetçiler baba ocağı 'Kuluforniya'nın nüfusunu her yaz üçe katlıyor
Demir kanatlı kuşları uçurmak için Türkiye'yi seçtiler

Demir kanatlı kuşları uçurmak için Türkiye'yi seçtiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet