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Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Ekrem Payan   | 02.08.2022
Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir üs bölgesine giden güzergahtaki yol yapım çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

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