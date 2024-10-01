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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Başak Akbulut Yazar  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Yapılan ikinci duyuruda, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.




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