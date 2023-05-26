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Jandarmanın başvurusuyla 727 internet adresine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca incelenen 3 bin 298 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 727'si, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek engellendi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Jandarmanın başvurusuyla 727 internet adresine erişim engellendi

Ankara

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 12-26 Mayıs'ta icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 3 bin 298 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 575 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 152 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Bala, Beypazarı, Etimesgut, Güdül ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut'ta banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 23 şüpheli hakkında adli işleme başlandı.


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