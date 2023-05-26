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Gündem, Asrın felaketi

Dünya Etnospor Konfederasyonu, deprem bölgesine yeni bir Dayanışma Obası daha açtı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Dayanışma Obası'nın bir yenisi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine kuruldu.

Erkan Tiryaki  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Dünya Etnospor Konfederasyonu, deprem bölgesine yeni bir Dayanışma Obası daha açtı

Ankara

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre depremin ilk gününden bu yana bölgede barınma, beslenme ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, Avşar Mahallesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerleşkesi'ne yeni bir oba inşa etti.

Türkiye Sigorta ve Bacacı Yatırım sponsorluğunda Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından kurulan Dayanışma Obası'nda 175 adet geleneksel çadır bulunuyor. Tam donanımlı olarak kurulan çadırlarda bin 200 afetzede konaklayabilecek. Çadırlar, tuvalet, banyo kabini, mutfak, çekyat, katlanabilir yatak ve televizyon gibi ihtiyaçlara cevap verecek şekilde afetzedelere teslim ediliyor. Obada Baykar Teknoloji’nin destekleriyle üç öğün yemeğin çıkarıldığı bir aş evi de hizmet veriyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, depremlerden etkilenen diğer illerde kurulumu devam eden obaları da kısa sürede tamamlayarak afetzedelere teslim edecek.

Etnospor Konfederasyonu, Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi ve Göksun’da daha önce Dayanışma Obaları oluşturmuştu.

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