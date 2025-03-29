Jandarma bayram trafiğini havadan ve karadan denetliyor
Jandarma, şehirlerarası otoyollarda Ramazan Bayramı tatili süresince havadan ve karadan denetimlerini sürdürecek.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Ekim 2024 itibarıyla şehirlerarası otoyollarda trafik ve asayiş sorumluluğunu devraldı.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezinde, 3 bin 524 kilometrelik otoyollarda trafik akışı, 1600 kamera aracılığıyla anlık olarak takip ediliyor.
Merkezde görevli trafik jandarmaları, sahadaki ekipleri yönlendirirken, meydana gelen kazaların analizini yapıyor, olası riskleri önlemek için tedbirler alıyor.
Ayrıca, özellikle bayram dönemlerinde artan yoğun trafik de titizlikle denetleniyor.
Akıncılar gişelerindeki uygulama
Bütün gişe çıkışlarında tedbir alan jandarma trafik timlerinin uygulamaları, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu'nun Ankara çıkışındaki Akıncı gişelerinde basın mensuplarınca görüntülendi.
Uyuşturucu madde arama köpekleriyle gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler ve araçları kontrol edildi.
Jandarma timlerinin sorumluluğundaki otoyollarda havadan da denetim gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de Sikorsky tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde, trafik timleri, kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yaptı.
Uçuşta özellikle yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere gerekli işlemler uygulandı.
Bayram tatilinin 9 gün olmasına karşın, çalışmalarına 26 Mart'ta başlayan timler, 8 Nisan'a kadar bayram trafiğine yönelik denetimlerini sürdürecek.
Yerli radar ve yaka kamerası
Jandarma denetimlerde Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ve yaka kamerası gibi yerli üretim teknolojik cihazlardan da destek alıyor.
Otoyol Jandarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Sezer, MTS'nin lazer tabanlı okuma yapması sayesinde yanlış veya eksik plaka okunması gibi durumların yaşanmadığını dile getirdi.
MTS'nin özelliklerini anlatan Sezer, sistemin araç veya tripod üzerinde gece ve gündüz kullanım imkanı sağladığını söyledi.
Sezer, görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameralarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Yaka kameraları elimizi güçlendirdi. Çünkü 7/24 esasına göre yürüttüğümüz görevlerde bu kameraları sürekli açık bulunduruyoruz. Vatandaşlarımız için görüntü ve ses kaydına ilişkin bilgilendirme metni bulunuyor. Hem bizim hem de vatandaşların hakkının korunması açısından bu sistem oldukça faydalı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.