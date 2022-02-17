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JAK timi, kayak merkezinde 'olası senaryoları' çalıştı

Denizli Kayak Merkezi'nde görev alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bölgede yaşanabilecek olaylara yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Sebahatdin Zeyrek   | 17.02.2022
JAK timi, kayak merkezinde 'olası senaryoları' çalıştı

Denizli

Denizli Kayak Merkezi'nde görev alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri,​​​​​​​ Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde yaşanabilecek yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma vakalarına karşı nöbetlerini sürdürüyor.

Her türlü iklim şartları ve doğal afetlerde gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmaları için özel eğitilen JAK timleri, her yıl olumsuz durumlara karşı çalışma yürütüyor.

Kar üstü motosiklet ve kayak ekipmanı kullanan ekipler, sıfırın altında 5 dereceye varan arazi koşullarında arama kurtarma, ilk yardım ve tahliye çalışmaları yapıyor.

Jandarma komando ekiplerine kötü senaryolara karşı neler yapabilecekleri konusunda eğitimler de veriliyor. Personele, çığ altında kalan birisinin nasıl bulunacağı uygulamalarla gösteriliyor.

Senaryo gereği yaralı turist kurtarıldı

Tatbikat kapsamında senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayan bir turist, yürüyüşe çıktıktan sonra düşüp yaralandığını bildirdi.

Turistin kayak merkezindeki konumunu belirleyen JAK timi, harekete geçti. Kar üstü motosikletlerle alana ulaşan ekipler, daha sonra kurdukları ip istasyonu sayesinde sedyeyle yaralının olduğu yere indi.

Eğimli arazide bulunan yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler, onu sedyeye taşıdı. Ekipler, daha sonra bu kişiyi yukarı çekerek güvenli alana aldı. Kayak takımlarını alan 4 kişilik ekip, sedyeye bağladıkları kol yardımı sayesinde yaralıyla merkeze indi.

Tatbikat, yaralının motosikletin arkasındaki sedyeyle ambulansa taşınmasının ardından sona erdi.

Telesiyejde mahsur kalan turist tahliye edildi

Ekiplerin merkezde yaptığı bir başka tatbikatta ise telesiyejde mahsur kalan kayakçıya hızlı şekilde ulaşıldı.

Olay yerine gelerek öncelikle güvenlik önlemi alan tim, ardından telesiyej direğine çıktı. Ekip, makara sistemini kurup telesiyej koltuğundaki misafire halat yardımıyla ulaştı.

15 metre yükseklikten emniyetli halat tesis sistemiyle indirilen kişi, ilk yardımın ardından pistten alınarak hastaneye sevk edildi.

Çığ altında kalan turisti, arama kurtarma köpeği buldu

Jandarma arama kurtarma köpeği, çığ altında kalan bir turist için bölgeye sevk edildi.

Çalıştırıcısından talimat alan köpek, hemen kar yüzeyinde arama yapmaya başladı. Bir süre sonra köpek, etrafı komple karla kapanan deliğin olduğu yeri tespit ederek tepki vermeye başladı.

Bunun üzerine JAK timi, hemen ellerindeki küreklerle karı kazarak kazazedeyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

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