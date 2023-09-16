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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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