Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
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Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
“Terörist neredeyse hedefimiz… pic.twitter.com/wIP05ExyWp