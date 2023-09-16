Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana
Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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