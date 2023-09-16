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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih Azgın, Fikret Kavğalı  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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