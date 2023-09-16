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MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türki Silahlı Kuvvetleri bandolarının TRT ses sanatçılarıyla gaziler için seslendirdiği 100. Yıl Marşı'nın görüntülerini paylaştı.

İsa Toprak  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz, her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz…" ifadesine yer verildi.

MSB Mehteran Birliği, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bandolarının, TRT ses sanatçıları Özlem Üngör ve İlker Gökkaya ile birlikte kahraman gaziler için seslendirdikleri 100. Yıl Marşı'nın videosu paylaşıldı.

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