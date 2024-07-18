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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burcu Toptaş  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oluyor.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.

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İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

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