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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı.

Hüseyin Bağış  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 18.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin 16.15 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.

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