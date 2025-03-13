İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı.
İzmir
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 18.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin 16.15 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.