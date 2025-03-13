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Iğdır'da okuma ve yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

Iğdır'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında askerlere mektup yazdı.

Hüseyin Yıldız, Bülent Mavzer  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Iğdır'da okuma ve yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocukların vatan, millet sevgisiyle kaynaşması ve mektuplaşma aracının canlanması için hayata geçirilen proje yurt genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda Iğdır'a bağlı Özdemir Köyü İlkokulu'nun okuma yazmayı yeni öğrenen 1. sınıf öğrencileri de ilk kez mektup yazdı.

Okullarına gelen 5. Hudut Tugay Komutanlığı personelinin hediyeleriyle mutluluk yaşayan çocuklar, askerlerle boyama yaptı, Mehmetçiğe yazdıkları mektupları verdi.

Mektupların ulaştırılacağı askerler, daha sonra öğrencilere cevaben mektup gönderecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, okuma ve yazmanın öneminden bahsederek, "Siz öğrenmiş olduğunuz ilk kelimeleri, ilk cümleleri Mehmetçiğe yazdınız. Mektup uzakta olana yazılır, sevdiklerinize yazılır, anneye, babaya yazılır." dedi.

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