TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Raghid Al-Tatari, Ömer Asaf Kar, Hacı Fevzi Şener, Hasan Koç ve Dr. Gülhanım Bayrak, İyilik Ödülleri'ne, İkrime Sabri ve hattat Hasan Çelebi ise Vefa Ödülü'ne değer görüldü.
Ankara
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8'incisi düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve davetliler katıldı.
Programda, eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esed'in 1982'deki katliamında bombalama emrine uymayıp Hama'yı bombalamayı reddeden ve bu nedenle Sednaya Hapishanesinde 43 yıl tutuklu kalan Suriyeli pilot Raghid Al-Tatari, İyilik Ödülü'ne değer görüldü.
Ödüle layık görülen bir diğer isim, Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencilerinin, ürün bırakmak için okula giren, boykot listesindeki İsrail destekçisi bir firmanın aracını yuhalayarak protesto etmesine öncülük eden öğrenci Ömer Asaf Kar oldu.
Bursa'da yıllarca birçok iyiliğe vesile olan Hacı Fevzi Şener'e de İyilik Ödülü verildi.
Antalya Yüce Camii İmam Hatibi Hasan Koç da engelliler ile hastalara yönelik yardımseverliği ve desteklerinin yanı sıra, hayırseverlerin desteğiyle çölyak hastaları için glütensiz ve ekşi mayalı ürünleri üretip down sendromlulara ve çölyak hastalarına ulaştırmasıyla İyilik Ödülü'nün sahibi oldu.
Başarı ve kariyerin çocuk yetiştirmek için bir engel olmadığını gösteren sekiz çocuk annesi çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Gülhanım Bayrak da İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Bayrak, ödülünü almak için babasıyla sahneye çıktı ve ödülünü babasına ithaf etti.
Hasan Çelebi'nin ödülünü oğlu aldı
Hayatının ilk gençlik dönemlerinden bugüne kadar Filistin direnişi için çalışan ve bu konudaki mücadelenin sembol isimleri arasında yer alan İkrime Sabri, Filistin direnişi kahramanlarını temsilen Vefa Ödülü'nü aldı.
Bir süre önce vefat eden hattat Hasan Çelebi de Vefa Ödülü'ne layık görüldü. Dünya genelinde 100'e yakın icazetli talebesi bulunan, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki camilerde hat eserleri bulunan Çelebi'nin ödülünü oğlu Mustafa Çelebi aldı.
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