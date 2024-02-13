İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.