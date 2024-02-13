Dolar
30.72
Euro
33.12
Altın
2,025.82
ETH/USDT
2,648.10
BTC/USDT
50,000.00
BIST 100
9,162.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Meriç Ürer  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de yeni nizamiyenin yapımı şubat sonunda başlayacak
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına resim sergisi açıldı

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

"Kafes-39" operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri normale döndü

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri normale döndü
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet