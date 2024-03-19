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İzmir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Ali Korkmaz  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
İzmir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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İzmir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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