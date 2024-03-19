Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/14.00/15.00/16.00/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyükelçiler ile iftar programında buluşacak.
(TBMM/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen gündem toplantısı ve iftar programına iştirak edecek.
(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu ilçesinde pazar yeri ve esnaf ziyaretinde bulunacak, Kozan ilçesinde Adalet Sarayı açılış törenine katılacak, esnafla bir araya gelecek, Ceyhan'da esnafı ziyaret edecek, iftar programına katılacak.
(Adana/12.00/14.00/15.30/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yunuseli Ana Kucağı ile Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) Huzurevi-Alzheimer Hizmet Birimleri'nin açılış törenine iştirak edecek.
(Bursa/11.45/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, OSB iş insanlarıyla buluşacak, AFAD'da kura törenine katılacak, AK Parti Teşkilatı ile Vefa İftarında bir araya gelecek.
(Adıyaman/11.30/12.00/14.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 500 Konutlar Rezerv Alan temel atma, İskenderun TOKİ Konutları kura çekimi, Ziraat Park ve İskenderun Millet Bahçesi açılış törenleri ile iftar programına katılacak.
(Hatay/12.00/14.00/16.30/17.30/18.53) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne, Beyoğlu Belediyesi ile Okul Temeli Atma Töreni'ne ve Tuzla Bilim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/12.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Serik, Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak, kent merkezindeki bir otelde iftar programına katılacak.
(Antalya/13.00-19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, kalkınma ajansı projeleri açılış törenine katılacak, Ege Üniversitesi'nde gençlerle buluşacak, AB Projesi açılış törenine iştirak edecek, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.
(İzmir/10.00/10.20/11.10/11.45/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenyurt Turgut Özal Stadı ve Gençlik Merkezi ile Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılışına, Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek E-Spor Gençlik Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibini Bosna Hersek'te ağırlayacak, I Grubu'nda ise TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine konuk olacak; grupları ilk 2'de tamamlayan ekipler çeyrek finale çıkacak.
(Laktasi/20.30/Strazburg/22.30)
4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftası, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Ayos maçıyla tamamlanacak.
(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.