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İzmir'de sağanak su baskınlarına yol açtı

İzmir'de sağanak yağış trafikte aksamalara, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Mustafa Güngör  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
İzmir'de sağanak su baskınlarına yol açtı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı.

Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

Yağış, trafikte aksamalara yol açtı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi için süpürge ve çekpas ile önlem aldı.

Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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