Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi sürdürüyor
Kışın sert geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, üs bölgelerinin yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, haziranda da karla mücadeleye devam ediyor.
Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği Binbir Kapı Üs Bölgesi yolunda zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolu 20 günde açtı.
Ekipler, kapalı olan Düz Tepe Üs Bölgesi yolunu açmak çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.