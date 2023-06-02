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Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi sürdürüyor

Kışın sert geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, üs bölgelerinin yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaş Güven  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi sürdürüyor

Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, haziranda da karla mücadeleye devam ediyor.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği Binbir Kapı Üs Bölgesi yolunda zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolu 20 günde açtı.

Ekipler, kapalı olan Düz Tepe Üs Bölgesi yolunu açmak çalışmalarını sürdürüyor.

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