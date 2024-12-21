İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İzmir
Gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Sağanağın ardından kentin farklı noktalarında rögarlar taştı, yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücü ve yayalar, sağanak altında ve su birikintisi içerisinde ilerlemekte zorlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.