Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,343.60
BTC/USDT
96,977.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
logo
Gündem

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırat Özdemir  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
İzmir'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

İzmir

Gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Sağanağın ardından kentin farklı noktalarında rögarlar taştı, yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücü ve yayalar, sağanak altında ve su birikintisi içerisinde ilerlemekte zorlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap
İzmir'de sağanak etkili oldu
AFAD: 14 ilimizde sarı uyarı, 4 ilimizde turuncu uyarı verilmiştir
Antalya'da şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi
Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı

Benzer haberler

Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı

Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı

İzmir'de sağanak etkili oldu

Aydınlı çift, çocuklarına "Honda" adını verdi

Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı

Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı
Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çıkardı

Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çıkardı
Marketini satarak başladığı yetiştiricilikte kazlarının sayısı 3 bini geçti

Marketini satarak başladığı yetiştiricilikte kazlarının sayısı 3 bini geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet