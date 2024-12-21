Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,343.60
BTC/USDT
96,977.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
logo
Gündem

Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı, "Bir Kitap Bin Hayal Projesi" kapsamında 21 bin kitabı okul kütüphanelerine bağışladı.

Semih Yüksel  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap

Kastamonu

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen projeye destek veren komandolar, öğrencilerin okuyup faydalanabilecekleri kitapları merkez komutanlığında biriktirdi.

Toplanan kitaplar, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın da katıldığı programla okul kütüphanelerine bağışlanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi.

Vali Dallı, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, okul kütüphanelerinin yeni eserlerle desteklenerek geliştirilmesine katkı sağlayan kahraman Mehmetçiklere teşekkür etti.

"Bir Kitap Bin Hayal Projesi"nin önemine değinen Dallı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin düşünce dünyalarının zenginleşmesi, bilgi birikimlerinin artırılması, özellikle hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmelerinin en sağlam yolu biliyoruz ki iyi bir okuyucu olmalarından geçiyor. Aynı zamanda güçlü bir medeniyetin güçlü kütüphanelerle kurulabileceğine inanıyoruz. Bu noktada bizim de büyük önem verdiğimiz bu projeye kahraman jandarmamızın 21 bin kitapla ciddi anlamda katkı sağlaması son derece kıymetli ve anlamlı oldu. Bağışlanan bu eserlerin, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak kıymetli evlatlarımızın yetişmesine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen personelimizi ve kitap bağışçılarımızı kutluyorum."

Kitap bağışı programına İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap
İzmir'de sağanak etkili oldu
AFAD: 14 ilimizde sarı uyarı, 4 ilimizde turuncu uyarı verilmiştir
Antalya'da şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi
Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı

Benzer haberler

Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap

Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap

Kentin güzellikleri "Kastamonu'nun Doğal Mirası" kitabıyla tanıtılıyor

Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde iki "Afrodit" heykeli bulundu

"Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor

"Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet