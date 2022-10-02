İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu.
İzmir
Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hafta sonu tatili nedeniyle kapalı bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.