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İzmir'de metro çalışanlarından sakal bırakma ve sivil kıyafet eylemi kararı

İzmir Metro AŞ çalışanı sendika üyeleri baskı uygulandığı ve hak edişlerinin eksik ödendiğini savunarak, yarından itibaren sakal bırakma ve sivil kıyafet giyme eylemi yapacaklarını söyledi.

Tezcan Ekizler  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
İzmir'de metro çalışanlarından sakal bırakma ve sivil kıyafet eylemi kararı

İzmir

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro AŞ çalışanı sendika üyelerine baskı uygulandığını ve hak edişlerinin eksik ödendiğini savunarak, yarından itibaren sakal bırakma ve sivil kıyafet giyme eylemi yapacaklarını söyledi.

İzmir Metro AŞ'nin genel müdürlük binası önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Giral, işveren ile son yaptıkları Toplu İş Sözleşmesi'nde haklarını almak için greve çıktıklarını, işverenin daha sonra intikam duygusuyla hareket ettiğini, çalışanlara baskı yaptığını savundu.

İzmir Metro AŞ yönetiminin işten atma tehditlerinde bulunduğunu ve mobbing uyguladığını öne süren Giral, şunları kaydetti:

"Sendika olarak 'işçilerin sesine kulak verin, huzursuz etmeyin ve görmezden gelmeyin' dedik. Siz ne yaptınız? İletişim yollarını tamamen kapatıp baskıya ve tehditlere devam ederek çalışanları değersizleştirdiniz. 'Alnımızın teri hak edişlerimizi ödeyin' dedik. 'Hakkınız değil' dediniz, eksik ödediniz. Sahada iş barışı bozuldu, adalet bozuldu. En ufak bir hatamızda bile işten atılırız korkusuyla çalışmak istemiyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan metro çalışanlarına sahip çıkmasını istediklerini dile getiren Giral, "Sesimizi duyurana kadar yarın sabahtan itibaren sivil kıyafetle birlikte sakal eylemine başlıyoruz. Eğer sesimize kulak veren olmazsa eylemlerimiz artarak devam edecektir." diye konuştu.

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