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İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Aliağa'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Mustafa Güngör  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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