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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangında 2 ev, 4 samanlık, 2 ahır, odunluk, köy camisi eklentisi ve 35 dönüm otluk alan zarar gördü.

Zafer Sarı, Elif Sarıhan  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bolu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 12 kişilik ilk müdahale ekibi, 60 yangın işçisi, 6 itfaiye aracı, 12 yangın su tankeri ile jandarma ve köylülerin de desteği ile söndürüldü.

Yangında 2 ev, 4 samanlık, 2 ahır, odunluk, köy camisi eklentisi ve 35 dönüm otluk alan zarar gördü.

Yanan bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapılıyor.

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